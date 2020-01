Şocant! O studentă a decedat după ce s-a intoxicat cu paracetamol Reprezentatii Agentiei Nationale a Medicamentului considera ca nimic nu se va schimba in Romania. Paracetamolul, se poate elibera, deocomandata, fara presciptie medicala din farmacii. Cu toate acestea, in Franta este nevoie de o reteta pentru a cumpara medicamentul. Aceasta decizie a fost luata de catre autoritatile din Hexagon, dupa ce o tanara de 22 de ani a fost gasita decedata in propria casa din Strasbourg. Legistii au considerat ca femeia s-a intoxicat cu paracetamol, medicament pe care l-a luat fara sa ii fie recomandat de catre medic, In Romania, in urma cu cateva… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

