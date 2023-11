Șocant! O mașină cu un copil, parcată sub un avion, pe aeroportul din Hamburg Poliția din Hamburg a anunțat ca investigheaza o posibila luare de ostatici, dupa ce un barbat a intrat cu mașina in incinta aeroportului din oraș, impreuna cu un copil. Aeroportul a fost inchis pentru toate operațiunile de decolare și aterizare, la scurt timp dupa incident, sambata seara. Potrivit unui purtator de cuvant al poliției, mașina in care se aflau barbatul de 35 de ani și copilul de 4 ani a fost gasita parcata sub un avion, iar polițiștii au sosit la fața locului cu un numar mare de efective. Autoritațile au declarat ca se pare ca este vorba despre o disputa legata de custodie. Mama… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

