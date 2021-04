Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant in comuna clujeana Bobalna, langa Dej. Miercuri, in jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej au fost sesizați de catre o femeie de 31 de ani, din satul Babdiu, cu privire la faptul ca la domiciliul sau a avut loc un scandal. La fața locului s-au deplasat cu…

- O femeie din Leova, in varsta de 72 de ani, a decedat dupa ce a fost snopita in bataie. Tragedia a avut loc ieri, 19 aprilie, in jurul orei 17:31. Oamenii legii au fost alertați de catre o cunoscuta a victimei care a descoperit-o pe femeie zacand la sol, in stare inconștienta.

- Intr-o zi de 25 martie 1885, in urma cu 136 de ani, se naștea Mateiu Caragiale, fiul cel mare al celui mai important dramaturg roman, I.L. Caragiale. La varsta de 33 de ani, I.L. Caragiale s-a imprietenit cu Maria Constantinescu, de 25 de ani, care era pe atunci funcționar la Regia Monopolurilor Statului.…

- Aria protejata Gradina Zmeilor este situata la doar 70 km de Cluj si este considerata a fi una dintre cele mai frumoase rezervatii naturale din Transilvania. Faima acestei arii protejate a luat nastere odata cu povestile nascocite de localnici pentru a face cunoscut aceast ansamblu neregulat de stanci,…

- Județul Salaj a depașit duminica, 14 martie, rata de infectare de 3 la mia de locuitori, intrand in scenariul roșu, alaturi de Brașov, Cluj, Hunedoara, Ilfov, Timiș și București. Romania are șase județe, plus București in scenariul roșu: Brașov (3,75 la mia de locuitori), București (3,98), Cluj (3,53),…

- Nea Sandu, bunicul din Chinteni, județul Cluj, soțul lui tanti Lenuța, a trecut la cele veșnice, la varsta de 80 de ani. Actorul de comedie Mircea Bravo, pe numele adevarat Mircea Popa, a ajuns cunoscut publicului larg datorita filmarilor pline de umor, alaturi de tanti Lenuța, bunica. Ii cunoaștem…

- In ultima perioada, cazurile de maltratare sau ucidere a unor animale s-au inmulțit considerabil. Nu este zi in care, pe rețelele de socializare sa nu apara cel puțin cate un caz, spre indignarea iubitorilor de animale. Nici inființarea mult trambițatei Poliții a Animalelor se pare ca nu a avut efectul…

- Gal Sandor, director executiv in cadrul Fundației Comunitare din Targu Mureș, a oferit detalii și informații importante, in ceea ce privește proiectele implementate și promovate de catre reprezentanții fundației. Printre proiectele inițiate, in scop educațional, Gal Sandor amintește de proiectul ,,Educație…