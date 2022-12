Stiri pe aceeasi tema

- O copila de 11 ani a ajuns la spital dupa ce a cazut de la etajul doi al unui bloc de locuit din Balți. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA ,de catre Molceanov Eugenia, ofițer de presa din cadrul Inspectoratului de Poliție Balți.

- Incident grav in vestul țarii: O fetița de 6 ani a cazut de la etajul 2 al unui bloc. Copila a fost adusa la Timișoara. Copila a suferit un traumatism cranian sever și a fost transportata la Spitalul Clinic Județean de Urgenta Arad, iar de aici la Timișoara, la secția Neurochirurgie a spitalului.

- O fetița de 13 ani din Craiova a ajuns la spital ! O noua drama intr-un mall din Romania! Din pacate, in cursul acestei seri o fetița de 13 ani din Craiova a ajuns la spital. Micuța a ajuns de urgența pe mana medicilor dupa ce i-a cazut un acvariu in cap. Știre in curs […] The post O fetița de 13 ani…

- O fetita in varsta de doi ani a ajuns seara trecuta la spital dupa ce a cazut de la etajul al treilea al blocului in care locuieste in orasul Bragadiru, judetul Ilfov. Potrivit IPJ Ilfov, la data de 14 octombrie a.c., in jurul orei 19:13, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de…

- O fetita de doi ani a cazut, vineri seara, de la etajul al treilea al unui imobil din orasul Bragadiru, judetul Ilfov, ea fiind transportata la spital. Politistii fac verificari pentru a stabili ce s-a intamplat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Incidentul a avut loc vineri seara, in jurul orei 19.00, in orașul Bragadiru din județul Ilfov. Fetița a fost preluata de un echipaj medical in stare stabila, informeaza IPJ Ilfov, intr-un comunicat, citat de Agerpres . Apelul la 112 a fost dat de tatal fetiței, care a anunțat ca aceasta a cazut de…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov informeaza ca fost sesizat, vineri, la ora 19,13, de catre un barbat, cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de doi ani, a cazut de la etajul trei al imobilului unde locuiau din orasul Bragadiru.

- In data de 23 septembrie, in jurul orei 12:10, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti Sectia 6 Politie a fost sesizata, prin apel 112, despre faptul ca un barbat si o femeie, s ar fi precipitat de la etajul 7 al unui bloc, situat in Sectorul 2.Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei,…