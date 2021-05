Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la Poliția din Arad, dupa ce un polițist ar fi batut o femeie din localitatea Buteni, pentru ca nu purta masca. Agentul e acuzat ca ar fi lasat femeia inconștienta pe strada, iar aceasta a fost...

- Este ancheta la Poliția din Arad, dupa ce un polițist ar fi batut o femeie din localitatea Buteni, pentru ca nu purta masca. Agentul e acuzat ca ar fi lasat femeia inconștienta pe strada, iar aceasta a fost luata de o ambulanța și dusa la spitalul din Ineu, potrivit Mediafax.

- Un barbat este cercetat penal dupa ce, pe o strada din localitatea Nisipari, a agresat fizic si verbal o femeie pentru ca fiica acesteia i-ar fi agresat fiul, ambii minori. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat ca politistii au fost sesizati despre cele petrecute printr-un apel…

