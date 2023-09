Șocant! O fată de 11 ani, snopită în bătaie de două fete de 12 ani, în curtea unui liceu din Hunedoara Mama unei fete din Hunedoara a primit o filmare in care se vede cum fiica ei, in varsta de 11 ani, este batuta cu bestialitate de doua fete, ambele de 12 ani. Fata este palmuita și lovita cu genunchii la nivelul feței, apoi tarata pe jos și calcata in picioare. Conflictului ar fi generat, in urma unor discuții contradictorii. Femeia s-a prezentat la sediul poliției, cu inregistrarea, in care se vede cum minora este efectiv snopita in bataie, in fața altor copii care se aflau in zona. „In data de 5 septembrie 2023, in jurul orei 18:30, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O minora in varsta de 16 ani, cetatean grec, a fost identificata duminica, 3 septembrie 2023, de catre politistii de frontiera din PTF Calafat, in timp ce incerca sa iasa din tara. Minora se afla intr un microbuz care s a prezentat la control in jurul orei 10.00. O minora in varsta de 16 ani, cetatean…

- O femeie de 90 de ani s-a prezentat la sediul poliției din Hunedoara, sa reclame faptul ca a fost agresata verbal și batuta de nepotul ei, de 41 de ani, pentru ca a refuzat sa-i dea o suma de bani. „In data de 17 august 2023, in jurul orei 09:50, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a…

- Un barbat din raionul Ocnița a fost condamnat la o pedeapsa sub forma de 100 de ore de munca neremunerata in folosul comunitații, dupa ce și-a snopit in bataie soția. Sentința a fost pronunțata zilele trecute de magistrații Judecatoriei Edineț, transmite Deschide.md . Astfel, potrivit materialelor cauzei,…

- Tragicul incident rutier a avut loc in noapte de vineri spre sambata, pe DN 2C, in localitatea Padina, județul Buzau, dupa ce masina in care se aflau trei persoane a intrat in coliziune cu un autocamion care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 33 de ani, relateaza…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din satul Roscani, comuna Baneasa, judetul Galati, a decedat dupa ce un caine agresiv Amstaff il muscase de gat. Ulterior, o minora de 14 ani a fost atacata de acelasi animal. Duminica, la data de 16 iulie 2023, Politia Galati a fost sesizata prin apel telefonic la Sistemul…

- Un barbat din judetul Giurgiu a fost retinut, iar sambata va fi prezentat instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce si-a incendiat locuinta, dupa care a intrat in curtea vecinilor pe care i-a luat la bataie. Barbatul este inculpat pentru comiterea a cinci infractiuni, respectiv…