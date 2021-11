Șocant: O bunică din Mehedinți și-a vândut nepoatele pentru doi galbeni O bunica din Mehedinți a considerat ca poate caștiga niște bani de pe urma nepoatelor sale. Mai exact doi galbeni de aur, insemnand aproximativ o mie de euro de fiecare copila. Bunica a decis sa-și casatoreasca forțat nepoatele pe care le avea in grija. Femeia este cercetata acum de poliție, iar minorele au ajuns intr-un centru de plasament. La inceputul acestei saptamani insa, vecinii au anunțat Protecția Copilului dupa ce ar fi aflat ca femeia și-ar fi vandut nepoatele. „Este vorba despre doua surori, una de 9 ani și cealalta de 12 ani, casatorite contra unor sume de bani, mai exact un galben.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

