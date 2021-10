Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 56 de ani, a fost ranit si masina cu care circula a fost avariata, dupa ce un copac a cazut peste autoturism, in timpul mersului, pe DE 581, la iesirea din municipiul Husi, informeaza Agerpres . Copacul cazut s-a infipt in parbrizul autoturismului. „Incidentul a fost anuntat…

- F. T. Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, impreuna cu angajati ai Serviciului Judetean de Politie Transporturi Prahova, efectueaza in prezent cercetari pentru stabilirea cauzelor care au condus la producerea unui incident aviatic in apropierea aerodromului din Strejnicu. Concret, sambata,…

- O degajare de fum s-a produs duminica la un restaurant din centrul comercial Baneasa Shopping City din zona de nord a Capitalei. Incidentul a avut loc la un local de la primul etaj al mall-ului, dupa cum a declarat pentru Libertatea Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații…

- Nr. 189 Oradea, 11.08.2021BULETIN DE PRESAProiectil gasit de un localnic din Tulca, in curtea casei Marti, 10 august a.c., intre orele 20.40 22.00, pompierii militari pirotehnisti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor au desfasurat in localitatea Tulca, o operatiune…

- Nr. 180 Oradea, 04.08.2021BULETIN DE PRESA12 incendii produse intr o singura zi, in Bihor In cursul zilei de marti, 03 august a.c., echipajele de pompieri militari din cadrul subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor au actionat pentru stingerea a 12…

- Nr. 178 Oradea, 03.08.2021BULETIN DE PRESABomba functionala descoperita pe o strada dintr o localitate bihoreana In seara zilei de luni, 2 august a.c., in jurul orei 20.50, echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor a fost solicitat sa intervina…

- Un autocar in care se aflau 21 de copii a luat foc, marti dimineata, in mers, in judetul Botosani. Incidentul s-a produs pe o strada din localitatea Dumeni, comuna George Enescu, din județul Botoșani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean pentru Situatii de Urgenta (IJSU), Dorina…