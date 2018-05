Stiri pe aceeasi tema

- Sa le vorbești tinerilor despre tradiție, muzica populara și dansuri populare poate fi o mare pierdere de vreme in societatea de astazi, cand ai tinde sa spui ca pe tineri ii gasești doar in cluburi și pe terase, dar mereu exista excepții de la regula (VEZI ȘI: OLIMPICII LA DANSURI POPULARE). In timp…

- Un eveniment rutier șocant a fost anunțat de Centrul INFOTRAFIC al Poliției Romane. Un tanc a cazut pe șosea dupa ce s-a desprins de pe platforma care il transporta. MApN a transmis ca obuzierul autopropulsat se deplasa catre catre Centrul 102 Mentenanța Bucov, pentru executarea unor lucrari de intreținere…

- Un tragic accident rutier a avut loc azi dimineața in orașul ucrainean Krivoi Rog. Opt oameni au decedta, iar alți 20 au fost trasnportați la spital. Accidentul a avut loc dupa ce automobil Mazda s-a ciocnit cu un microbuz, iar acesta din urma a fost aruncat intr-un autobuz cu angajați ai unei uzine…

- Un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Nicolae Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni, conform observator.tv. Pretenii tanarului au afirmat ca acesta nu…

- Un tanar din Vaslui si-a gasit sfarsitul la doar 31 de ani si cu cateva luni inaintea casatoriei, intr-un tragic accident de circulatie petrecut, ieri dimineata, intr-o statie de benzina situata la iesirea din municipiul Vaslui catre Barlad, informeaza publicația locala vremeanoua.ro. Tanarul urma sa…

- Iulian Andrei Tataru si-a gasit sfarșitul la doar 31 de ani și cu cateva luni inaintea casatoriei, intr-un tragic accident de circulație petrecut miercuri dimineața, intr-o stație de benzina situata la ieșirea din municipiul Vaslui catre Barlad. Tanarul urma sa faca nunta chiar pe 5 mai și doar cu o…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder vor sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu, dupa ce au spus un „Da” hotarat in fața ofițerului starii civile, in urma cu cateva luni. Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment. Dupa cununia civila, care a avut loc in octombrie anul trecut,…

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc vineri in statul Odisha, potrivit politistilor. Soumya Sekhar si Reema Sahu s-au casatorit pe 18 februarie…