ȘOCANT! Mureșeancă bătută de fiul ei! Polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 2 Band au fost sesizați joi, 19 august, cu privire la faptul ca pe raza comunei Madaraș o femeie ar fi fost agresata de fiul acesteia. "In urma cercetarilor a reieșit ca, la aceeași data, in timp ce se afla in locuința comuna, femeia in cauza, de 65 de … Post-ul ȘOCANT! Mureșeanca batuta de fiul ei! apare prima data in Stiri din Mures... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

