- Un militar din cadrul Batalionului 284 Tancuri "Cuza Voda" Galati si-a pierdut viata, vineri, dupa ce a fost lovit de un tanc, in cadrul unui antrenament desfasurat in poligonul de la Smardan.

- Un militar din cadrul Batalionului 284 Tancuri "Cuza Voda" Galati si-a pierdut viata, vineri, dupa ce a fost lovit de un tanc, in cadrul unui antrenament desfasurat in poligonul de la Smardan. "Din pacate, o activitate de instruire de rutina s-a transformat intr-o tragedie", a afirmat premierul Nicolae…

