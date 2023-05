Șocant! Medic din Capitală s-a împușcat în casă, cu un pistol Șocant! Medic din Capitala s-a impușcat in casa, cu un pistol Un barbat, medic la Spitalul Polizu, s-a impușcat in locuința proprie, cu un pșistol cu bile de cauciuc. CITESTE SI Primul medicament impotriva agitației cauzate de Alzheimer. Japonezii au obținut aprobarea FDA 18:33 162 Dupa ce SUA au trimis peste 600 de modele de arme in Ucraina, Cehia pluseaza cu avioane L-159 de productie proprie 18:21 917 Gigel Știrbu și Schimbari de regulament in Parlament privind intonarea imnului de stat 18:14 1597 Orașe ucrainene bombardate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Primul medicament impotriva agitației cauzate deau obținut aprobarea FDA 18:33 162 Dupa ce SUA au trimis peste 600 de modele de arme inpluseaza cu avioane L-159 de productie proprie 18:21 917 Gigel Știrbu și Alina Gorghiu au cedat dupa spectacolul facut de Diana Șoșoaca.de regulament inprivind intonarea imnului de stat 18:14 1597 Orașe ucrainene bombardate…

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Ceha ar putea oferi Ucrainei cateva dintre avioanele sale de lupta L-159 pentru a sprijini contraofensiva planificata de aceasta, a declarat miercuri presedintele ceh Petr Pavel, citat de Reuters.L-159 este un avion de lupta subsonic usor, fabricat in Cehia, proiectat pentru sprijinul aerian…

- Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a aprobat joi brexpiprazolul de la Otsuka Pharmaceutical, pentru tratarea agitației la pacienții cu Alzheimer, devenind astfel primul medicament aprobat pentru aceasta indicație, a anunțat compania intr-un comunicat citat de Reuters, scrie Mediafax.Decizia…

- Durerea in piept, bataile neregulate ale inimii, starile de oboseala, de amețeala și chiar leșin, scurtarea respirației, umflarea gleznelor și picioarelor sunt semne și simptome care ar putea indica o afecțiune a valvelor inimii. Valvulopatiile, așa cum sunt cunoscute aceste boli in termeni medicali,…

- Deputatul liberal Gigel Știrbu și președintele Senatului, liberala Alina Gorghiu, au depus proiecte de modificare a Regulamentului Senatului, a Regulamentului Camerei Deputaților, precum și a Regulamentului activitaților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, pentru intonarea imnului de stat.Potrivit…

- Circul a pornit dupa ce senatorii au respins propunerea ei de a canta imnul Romaniei in plen, inainte de cel al Europei. Asta, deși cu cateva zile in urma Diana Șoșoaca a mers la ambasada Rusiei, pentru a doua oara in acest an. „Duceți-va dr... cu ancom-ul vostru cu tot. Fir-ar mama voastra de sclavi…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, despre masurile de reducere a cheltuielilor, ca unele masuri au fost deja anuntate, astfel ca vor fi persoane care vor avea dreptul sa fie doar intr-un Consiliu de Administratie, bonificatia pentru doctorat se va da doar daca activezi in domeniu, iar in…

- Diana Șoșoaca a depus la Parlament un proiect de lege pentru unirea Romaniei cu Republica Moldova. In urma cu cateva zile, senatoarea care a intrat in Parlament pe listele AUR, acum președinte al formațiunii SOS, a cerut anexarea unor teritorii ucrainene.

- Evgheni Prigojin, șeful grupului Wagner, a vorbit intr-un interviu despre inițiativa senatorului roman, Diana Șoșoaca, cea care a propus, in Parlament, un proiect de lege prin care Romania sa anexeze teritorii din Ucraina.