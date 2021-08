Stiri pe aceeasi tema

- Mama celor doi copilași de nici 3 ani care au cazut de la etajul 10 al unui bloc de pe Bulevardul Republicii era in live pe Facebook, cand a aflat de tragedie.Cei doi micuți, fetița și baiețel, n-au avut nicio șansa. Au murit pe loc, pe trotuarul din fața blocului, spre groaza celor i-au vazut…

- In filmuletul postat pe contul femii de Facebook se vede ca femeie este in pat alaturi de celalalt copil al ei, asculta manele cu volumul ridicat si fumeaza. Acuzatii grave ii sunt aduse mamei celor doi copii gemeni din Ploiesti care au murit ieri seara dupa ce au cazut in gol de la etajul 10 al blocului…

- Doi copii de 2-3 ani sunt in stare critica dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești. Tragedia a avut loc miercuri seara. La fața locului a ajuns o ambulanța SAJ, o autospeciala de stingere, o descarcerare și doua ambulanțe SMURD, din care una de terapie intensiva mobila. Micuții erau…

- O informație revoltatoare a ieșit la iveala in cazul gemenilor de doi ani care au cazut de la etajul 10, dintr-un bloc din Ploiești. Copiii, un baiat și o fata, s-au prabușit in gol in timp ce femeia facea live pe Facebook, potrivit Realitatea Plus. Tragedia s-a produs miercuri seara, intr-un bloc de…

- Mama celor doi copii care au murit, miercuri seara ,dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești ar fi fost live, pe Facebook, in momentul in care a avut loc tragedia. In filmulețul postat pe rețeaua de socializare se aud sunetele ambulantelor, iar la scurt timp cineva bate cu putere in…

- Incep sa par detalii cutremuratoare in cazul gemenilor morti de la Ploiesti. Mama celor doi micuti facea live pe Facebook și asculta manele la maxim cand tragedia a avut loc și nu a auzit nici...

- O tragedie fara margini a avut loc, miercuri seara, in Ploiești. Doi frațiori, gemeni, in varsta de 2 ani, au cazut de la etajul 10 al blocului in care locuiau. Impactul cu solul a fost nimicitor, iar micuții, fata și baiat, au murit! Copiii au fost gasiți cu politraumatisme grave prin precipitare de…

- Apar detalii șocante in cazul tragediei de la Ploiești. Mama gemenilor de doar doi ani de zile, care au murit dupa ce au cazut de la etajul 10 al apartamentului in care locuiau, nu facea curațenie prin casa așa cum s-a spus inițial. La momentul tragediei, mama se afla in alta camera, alaturi de fratele…