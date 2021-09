ȘOCANT Fetiță de un an, în comă după ce a fost găsită cu capul într-o găleată cu apă O fetița de 1 an și 1 luna din județul Vaslui s-a aflat in coma profunda, dupa ce a fost gasita cu capul intr-o galeata cu apa. Copila este transferata la Iași, anunța Mediafax. Ambulanța Vaslui a fost chemata, vineri seara, la Zorleni, pentru fetița de 1 an și 1 luna gasita de familie cu capul intr-o galeata cu apa. Familia a primit indicații de resuscitare prin telefon, iar la caz a fost trimisa o ambulanța din Barlad. Conform SAJ Vaslui, ambulanța a ajuns la caz in cateva minute. „Medicul de pe ambulanța a gasit copilul in stare foarte grava, in coma profunda, instabil… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

