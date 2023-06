Șocant! Fetiță călcată cu mașina de propria mamă, în curtea casei Șocant! Fetița calcata cu mașina de propria mama, in curtea casei O fetita a fost grav ranita intr-un accident produs, marti dupa-amiaza, in judetul Arges. Primele date arata ca evenimentul s-a produs intr-o curte, unde copila a fost lovita de un autoturism. Fetita a fost resuscitata. Ea ar fi fost accidentata de mama ei, in timp ce intra cu masina in curte, fara sa o vada. CITESTE SI Ieșire nervoasa a lui Rareș Bogdan in toiul imparțirii ministerelor: 'Noi nu cedam, sa fie clar!' 18:10 886 BREAKING NEWS Imagini de groaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Ieșire nervoasa a lui Rareș Bogdan in toiul imparțirii ministerelor: 'Noi nu cedam, sa fie clar!' 18:10 886 BREAKING NEWS Virgil Popescu , 'debranșat' de la guvernare (surse) 18:02 1246 Video |de groaza…

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita este in stare grava, dupa ce a fost lovita de un autoturism condus de mama ei, in curtea casei. Incidentul s-a produs in localitatea Darmanesti din judetul Arges. Primele date furnizate de oficialii Politiei judetene arata ca o fetita a fost accidentata de un autoturism in curtea unei locuinte,…

- In urma unei sesizari facute la numarul de urgența 112 in noaptea de 5 spre 6 iunie, in jurul orei 2:00, polițiștii din Curtea de Argeș au plecat intr-o misiune nocturna. Citește și: Baut și fara permis, a furat o duba și a facut accident in Argeș! Poliția i-a pus catușele Reprezentantul unei societați…

- O fetita de zece luni a murit, sambata, intr-un accident rutier produs in judetul Arges. Masina condusa de bunica sa a iesit de pe drum, a cazut intr-un sant si a lovit un cap de pod. Fetita a fost preluata in stare grava de seful de post din localitate, care s-a dus in intampinarea Ambulantei, dar…

- O fetița de 10 luni a murit sambata in urma unui accident rutier care a avut loc in Malureni, județul Argeș. Mașina in care se afla copila era condusa de bunica ei și se pare ca a parasit drumul. Minora nu era in scaun pentru copil, fiind ținuta in brațe de mama.Potrivit ISU Argeș, o mașina a parasit…

- Articolul Tragedie in curtea societații de transport public din Buzau: un șofer a fost strivit de propria mașina se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Este ancheta la sediul societații de transport public din Buzau, dupa ce un șofer de autobuz a murit, luni dimineața, chiar inainte sa plece pe…

- Este ancheta la sediul societații de transport public din Buzau, dupa ce un șofer de autobuz a murit, luni dimineața, chiar inainte sa plece pe traseu din curtea bazei. Barbatul staționase pentru a-și ajuta un coleg sa schimbe lichidul de racire, insa mașina acestuia s-a pus in mișcare.

- Trei masini s-au ciocnit, duminica, pe DN 7, in judetul Arges, dupa ce unui sofer i s-a facut rau la volan. Barbatul de 32 de ani a fost gasit in stop cardio-respirator si nu a putut fi resuscitat.Trei masini s-au ciocnit, duminica, pe DN 7, in judetul Arges, iar un barbat de 31 de ani a acuzat dureri…

- Mai mulți copii se jucau in spatele blocului langa o haita de caini maidanezi. La un moment dat, unul dintre ei care se plimba cu trotineta se oprește langa un caine și cel mai probabil a vrut sa se joace cu el, dar animalele au sarit pe copil. Baiatul fuge inspaimantat și țipa dupa ajutor.Incidentul…