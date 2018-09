Stiri pe aceeasi tema

- Doi baschebalisti americani au fost injunghiati, in noaptea de sambata spre duminica, pe o terasa din Braila, fiind transportati la spital, unde medicii i-au operat de urgenta. Politistii spun ca, din primele date, s-ar fi folosit un cutit, iar acum vizioneaza imaginile de pe camerele de supraveghere…

- Doi baschebalisti americani au fost injunghiati, in noaptea de sambata spre duminica, pe o terasa din Braila, fiind transportati la spital, unde medicii i-au operat de urgenta. Politistii spun ca, din primele date, s-ar fi folosit un cutit, iar acum vizioneaza imaginile de pe camerele de supraveghere…

- Doi baschetbalisti de culoare, jucatori ai clubului Cuza Sport, au fost injunghiati, in noaptea de sambata spre duminica, pe o terasa din centrul Brailei, transmite Mediafax. Amandoi au ajuns la spital si au fost operati. Una dintre victime este in stare grava. Potrivit News.

- Doi baschebalisti americani au fost injunghiati, in noaptea de sambata spre duminica, pe o terasa din Braila, fiind transportati la spital, unde medicii i-au operat de urgenta. Politistii spun ca, din primele date, s-ar fi folosit un cutit, iar acum vizioneaza imaginile de pe camerele de supraveghere…

- Doi baschebalisti americani au fost injunghiati, in noaptea de sambata spre duminica, pe o terasa din Braila, fiind transportati la spital, unde medicii i-au operat de urgenta. Politistii spun ca, din primele date, s-ar fi folosit un cutit, iar acum vizioneaza imaginile de pe camerele de supraveghere…

- Doi americani de culoare, baschetbalisti la clubul brailean Cuza Sport, au fost atacati, in noaptea de sambata spre duminica, de doi indivizi, in timp ce se aflau pe terasa „Music Pub” din Gradina Mare, in zona...

- Doi americani de culoare, baschetbalisti la clubul brailean Cuza Sport, au fost atacati, in noaptea de sambata spre duminica, de mai multi indivizi, in timp ce se aflau pe terasa „Music Pub” din Gradina Mare, in zona centrala a orasului.

- Doi baschetbalisti de culoare, jucatori ai clubului Cuza Sport, au fost injunghiati, in noaptea de sambata spre duminica, pe o terasa din centrul Brailei. Amandoi au ajuns la spital si au fost operati, unul fiind in stare grava.