Șocant, dar adevărat: Spectacole prin „gaura cheii”! Un teatru din Japonia propune o modalitate inovatoare de vizionare a reprezentatiilor sale de dans, printr-o fanta asemanatoare celei cu care sunt prevazute cutiile postale… Parerile sunt imparțite, unii considerand ca e o metoda de salvare a unei industrii napastuita de Covid, alții evidențiind ca s-a ajuns la ceva șocant și anume la „spectacole prin gaura cheii” , ceea ce e potrivit parerii lor inadmisibil. Prin aceasta initiativa, compania de teatru nipona spera sa aduca din nou publicul la spectacole avangardiste, respectand in acelasi timp distantarea sociala, potrivit Reuters. Cum va decurge… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

