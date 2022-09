Stiri pe aceeasi tema

Un barbat de 71 de ani a murit, sambata, dupa ce a fost impins de un tanar pe carosabil si a fost lovit de un autoturism, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.

- Un barbat in varsta de 53 de ani din municipiul Vaslui care, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a provocat, in cursul saptamanii trecute, un accident rutier soldat cu cinci victime a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a fost arestat preventiv pentru inselaciune, dupa ce s-a prezentat drept inspector de control al traficului pe Podul Prieteniei si a pretins unui cetatean bulgar suma de 1.500 de lei pe motiv ca acesta ar fi depasit viteza pe pod, informeaza, vineri, Inspectoratul…

Un barbat in varsta de 56 de ani, din comuna Plopis, a decedat dupa ce sotia i-ar fi aplicat mai multe lovituri in torace si abdomen, femeia fiind arestata pentru infractiunea de violenta in familie.