Șocant! Bărbat acuzat că a încercat să-și omoare tatăl și fratele! S-au aflat amănunte înspăimântătoare Un caz din care s-au aflat amanunte inspaimantatoare a ajuns in atenția anchetatorilor valceni. Un barbat a ajuns in arest, dupa ce a lovit cu mașina – intenționat, spun oamenii legii -doi membri ai familiei sale: tatal și fratele. Din cate reiese din informațiile oficiale venite de la anchetatori, episodul grav a avut loc recent, […] The post Șocant! Barbat acuzat ca a incercat sa-și omoare tatal și fratele! S-au aflat amanunte inspaimantatoare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Valcea dupa ce a incercat sa-si omoare tatal si fratele. Valceanul a intrat cu masina pe contrasens si ulterior pe trotuar pentru a-i lovi pe cei doi. Ulterior, a fost arestat pentru comiterea infractiunilor de tentativa la omor calificat…

