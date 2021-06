Stiri pe aceeasi tema

- Canada se confrunta cu temperaturi record dupa ce o „cupola de caldura” a cuprins weekendul trecut vestul țarii, declansand duminica alerte de canicula in trei provincii si doua teritorii arctice, potrivit Afp, citata de Agerpres. Peste 40 de noi recorduri de temperatura au fost inregistrate in provincia…

- Justin Trudeau, premierul Canadei, a declarat ca i-a cerut Papei Francisc sa vina in Canada si sa-si ceara scuze pentru rolul pe care Biserica Catolica le-a avut in atrocitatile comise impotriva copiilor indigeni in cadrul sistemului de scoli rezidentiale din aceasta tara. Solicitarea lui Trudeau vine…

- Premierul Justin Trudeau a anuntat joi ca magistratul de origine indiana Mahmud Jamal a devenit prima persoana de culoare care a fost numita la Curtea Suprema a Canadei in 146 de ani de istorie, informeaza AFP. "Sunt convins ca judecatorul Jamal, cu vasta sa experienta in mediul juridic…

- Uniunea Europeana va permite Statelor Unite, Canadei si Norvegiei sa se alature unui proiect menit sa rezolve problema deplasarii intarziate a trupelor prin Europa, actiune considerata de NATO drept vitala in cazul unui conflict cu Rusia, relateaza miercuri agentia Reuters.In timp ce NATO…

- Marele Premiu al Canadei, programat între 11 si 13 iunie, a fost anulat pentru al doilea an consecutiv, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza motorsport.com.La aceleasi date, va avea loc Marele Premiu al Turciei, pe Circuitul Istanbul Park."Din cauza restrictiilor de calatorie…