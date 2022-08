Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cautat pentru infractiuni de terorism, aflat pe lista celor mai cautate 50 de persoane ale Politiei Ungare, a fost retinut in Ungaria, potrivit unui comunicat al Biroului National de Investigatii al Politiei Ungare. El a fost condamnat in luna martie de catre Tribunalul din Budapesta la 15…

- Un barbat de 36 de ani, care fusese condamnat la cinci ani si cinci luni de inchisoare pentru trafic de droguri, a fost gasit de politistii din Capitala intr-un imobil din Sectorul 2, el fiind incarcerat, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, din Hunedoara, a fost condamnat de catre Judecatoria Alba Iulia la pedeapsa de 1 an si 3 luni inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la furt calificat in forma continuata. Faptele pentru care a fost condamnat s-au petrecut in doua nopți…

- Un hot a spart de doua ori in aceeasi zi aceeasi casa. Prima oara a fost prins de proprietar, dar a doua oara a avut noroc. A reusit sa plece cu „marfa", dar drumul sau a continuat spre inchisoare. Iulian Sirbu a atacat prima oara in noaptea de 6/7 martie, cu putin inainte de ora 1.00. Aflat sub influenta…

- Ieri, 9 iunie 2022, in jurul orei 20.20, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii cu privire la un tanar de 26 de ani, din comuna Valea Lunga. Acesta a fost condamnat, de Judecatoria Mediaș, la executarea unei pedepse privative de libertate…

- Vineri, 3 iunie, politiștii din cadrul Sectiei 10 Politie Rurala Gura Humorului au procedat la punerea in executare a mandatului de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Radauti, pe numele unui barbat din satul Parteștii de Sus, comuna Cacica. Acesta a fost condamnat sa execute pedeapsa…

- Un barbat de 44 de ani , condamnat la un an și trei luni de inchisoare, a fost prins marți, 24 mai, pe o strada din Cluj-Napoca.Barbatul in varsta de 44 de ani are de executat o pedeapsa de un an și 3 luni de inchisoare pentru savarșirea infracțiunea de trafic de droguri de mare risc, a stupefiantelor,…

- Ieri, 23 mai, la ora 19.20, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Groși au procedat la executarea unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare pe numele unui barbat de 32 de ani din Coruia. Acesta este condamnat la 9 luni de inchisoare, in regim de detenție, pentru…