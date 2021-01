Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat, vineri seara, ca negocierile pentru structura guvernului s-au incheiat, iar Florin Cițu este premierul sprijinit de PNL, USR-PLUS și UDMR. PNL va primi șefia Camerei Deputaților, iar USR-PLUS pe cea a Senatului, iar guvernul va avea 18 miniștri, cu doi vicepremier.…

- Incurcate-s caile in „coaliția mea” și de rasu’-plansu’! Batalia pentru funcții dintre PNL și USR PLUS, care continua sa se desfașoare in piața publica, a devenit mai acerba ca oricand. Dupa ce USR PLUS a anunțat in cursul zilei de miercuri ca respinge varianta acceptarii lui Ludovic Orban ca premier,…

- Incurcate-s caile in „coaliția mea”! Dupa ce USR PLUS a anunțat miercuri ca respinge varianta acceptarii lui Ludovic Orban ca premier, PNL-ul s-a intrunit in ședința miercuri seara și a votat ca partidul sa se prezinte la negocierile pentru formarea Guvernului cu doua propuneri, au declarat surse politice.…

- Biroul Politic Național al PNL a votat miercuri, in unanimitate, ca partidul sa se prezinte la negocierile pentru formarea Guvernului cu doua propuneri pentru USR PLUS și UDMR.Propunerea 2: Florin Cițu - premier, Ludovic Orban - președintele Camerei Deputaților.Cele doua propuneri vor fi prezentate…

- „I-am prezentat președintelui poziția de principiu a PNL: ramane dedicat obiectivului de a forma un guvern de centru-dreapta care sa poata sa asigure dezvoltarea Romaniei, reformarea sistemelor publice și saltul economic de care are nevoie care sa duca la un salt in calitatea vieții și o creștere…

- Liberalii l-au mandatat pe Florin Cițu sa inceapa, de joi, negocieri politice care sa ii asigure susținerea pentru o echipa guvernamentala. Nominalizarea actualului ministru al Finanțelor are susținerea președintelui Klaus Iohannis, potrivit PNL. De altfel, Florin Cițu se afla la a doua tentativa de…

- Potrivit Antena 3, retragerea lui Ludovic Orban din fruntea Guvernului si din cursa pentru un nou mandat de premier a provocat o agitatie mare in PNL. De asemenea, la bursa zvonurilor, sunt vehiculate tot mai multe nume pentru Palatul Victoria. Printre numele vehiculate se numara și Florin Cițu , ministrul…