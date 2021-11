Șoc total! Cine este curierul serviciilor la ASSMB! Dezvaluirile privind ”contractele nebune” de la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București au pus pe jar nu doar lumea medicala, dar și ”organele competente”. Care deja se intreaba, dupa ce au intrat in posesia tuturor ”capturilor” de pe site-ul anunțurilor de atribuire – ghinion, inclusiv cele disparute și șterse! – care au dus la semnarea […] The post Șoc total! Cine este curierul serviciilor la ASSMB! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca zece spitale din subordinea Municipalitatii urmeaza sa solicite finantare europeana pentru instalatii electrice, instalatii impotriva producerii incendiilor si instalatii de ventilatie. Declaratiile au fost facute cu ocazia semnarii acordurilor…

- Firea n-a dat alarma degeaba. Premierul interimar Florin Citu a vizitat, duminica, spitalul modular Pipera si a anuntat ca, incepand de marti, primii aproximativ 100 de pacienti, bolnavi de COVID-19, vor putea fi ingrijiti aici. „Am fost sa verific stadiul lucrarilor de la spitalul modular Pipera si…

- Premierul interimar Florin Citu a vizitat, duminica, spitalul modular Pipera pentru a verifica stadiul lucrarilor si a anuntat ca, incepand de marti, primii aproximativ 100 de pacienti, bolnavi de COVID-19, vor putea fi ingrijiti aici. „Am fost sa verific stadiul lucrarilor de la spitalul modular Pipera…

- Caravana mobila de vaccinare va fi lansata sambata, in Sectorul 6, si isi va continua activitatea in fiecare sfarsit de saptamana pana la finele anului, de fiecare data intr-un nou loc din Capitala, a anuntat Primaria Municipiului Bucuresti. Imunizarea este gratuita si nu este nevoie de o programare…

- Concursul de directori din acest an este primul care se organizeaza in ultimii cinci ani, asta in condițiile in care an de an, au existat controverse in jurul numirilor directe, facute pe criterii politice. Școala 9 a prezentat la inceputul acestui an cat de discreționar ajung unii profesori sa conduca…

- Nicoleta Coțofana, judecatoarea exclusa din magistratura pentru ca i-ar fi permis soțului acces la date confidențiale din dosare, a fost angajata simultan in trei locuri, dar angajatorii nu știau unii de alții, potrivit prevederilor legale, potrivit zin.ro. Primaria Curtici confirma faptul…

- Dr. Zvi Herman Bercovici, medicul personal al fostului prim-ministru israelian, Benjamin Netanyahu, l-a vizitat pe Vasile Apostol, directorul general al ASSMB (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București). Cei doi au discutat despre proiectele pe care Primaria Capitalei, prin ASSMB,…

- Bucurestenii din cele sase sectoare ale Capitalei se pot vaccina in fiecare weekend, incepand de sambata, pana la finalul anului, la "Caravana Mobila de Vaccinare", care va fi prezenta in parcarile magazinelor Kaufland, in cadrul unui proiect al Primariei Capitalei, derulat prin Administratia Spitalelor…