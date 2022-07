Șoc și groază. Doar 1.900 de lei pensie pentru polițiști. Se pregătesc ieșiri din sistem Pentru introducerea in legislație a pensiilor militarilor bazate pe contributivitate a inceput numaratoarea inversa. Masura este prevazuta in PNRR, iar autoritațile au fost presate de la Bruxelles sa o aplice mai repede. Pe principiul contributivitații, pensia polițiștilor și militarilor ar ajunge undeva la 1.900 de lei, așa ca singura lor șana este sa plece din […] The post Șoc și groaza. Doar 1.900 de lei pensie pentru polițiști. Se pregatesc ieșiri din sistem first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

