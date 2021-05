Procurorul general Gabriela Scutea a adus o bruma de liniște intr-o instituție nu doar greu incercata, dar care și risca sa fie ”radicalizata” iremediabil. Mai mult decat atat, tot Scutea a fost cea care i-a pus ”cu botul pe labe” pe ”fanaticii” din magistratura care au forțat preluarea Ministerului Justiției de catre USR – PLUS. […] The post ȘOC! Procurorul general, vanat informativ! first appeared on Ziarul National .