Șoc pentru un șofer din Cluj. Peste 400 de lei, pentru 6 ore de parcare la Spitalul Clinic Județean O situație cu totul ieșita din comun a fost semnalata la Cluj, unde parcarea Spitalul Clinic Județean a ajuns sa fie una dintre cele mai scumpe din Europa. Un șofer s-a trezit ca are de plata 425 de lei dupa ce a lastat mașina 6 ore in parcare. Parcarea Spitalului Clinic Județean din Cluj-Napoca este […] The post Șoc pentru un șofer din Cluj. Peste 400 de lei, pentru 6 ore de parcare la Spitalul Clinic Județean appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Cluj-Napoca au fost sesizați chiar de catre reprezentanții festivalului Untold dupa ce au observat pe o platforma de socializare online un anunț prin care o femeie oferea spre vanzare brațari de triaj epidemiologic, pentru persoane testate negativ la COVID-19. Polițiștii au inceput imediat…

- Ministerul Sanatatii din Japonia a anunțat, joi, ca s-au gasit particule straine in doze de vaccin anti-COVID-19 de la Moderna. Aproximativ 1,63 milioane de doze au fost carantinate ca masura de precautie. Dozele suspecte au fost fabricate in Europa. “Moderna confirma ca a fost notificata cu privire…

- Un șofer a fost inregistrat, duminica, de radarul poliției circuland cu o viteza de 288 de kilometri pe ora pe autostrada A3, tronsonul Campia Turzii – Nadașelu. Este un adevarat record pentru Romania, cea mai mare viteza cu care a fost prins un șofer fiind de 276 de km/h, in 2018, pe aceeași autostrada,…

- Ministrul sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca Institutul National de Sanatate Publica „preconizeaza scenariul in care evolutia este cea mai rapida si cu cele mai multe cazuri tocmai din cauza ca tulpina Delta in toata Europa de vest si probabil ca si la noi incepe sa devina dominanta si este mult…

- Drogurile despre care se presupune ca provin din Columbia au fost descoperite in 40 de cutii de banane. Au fost aduse in Europa prin portul Anvers din Belgia, apoi marfa a ajuns in portul Constanța și este foate neclar la acest moment cum au ajuns in depozitul de legume și fructe din Chiajna, de langa…

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat, in Franța, la 20 de luni de inchisoare, dupa ce a fost prins, luni, transportand 16 kilograme de cocaina in portul Calais. In fața instanței, barbatul in varsta de 25 de ani a precizat ca iși da seama de gravitatea faptei comise, insa credea ca transporta cannabis. …

- Transilvania International Film Festival se pregatește sa iși deschida porțile și sa intinda covorul roșu. Ediția de anul acesta se va desfașura in perioada 23 iunie – 1 august 2021. Festivalul va avea loc la Cluj-Napoca, in urmatoarele locații: Piața Unirii, Casa de Cultura a Studenților din Cluj,…

- Germania a confirmat mai multe cazuri de pesta porcina africana in interiorul a doua ferme de porci. Este prima data cand boala s-a raspandit de la mistretii salbatici din tara, fiind o potențiala lovitura pentru exporturile principalului producator din Europa. Pesta porcina africana (PPA), letala porcilor,…