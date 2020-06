Stiri pe aceeasi tema

- S-a lucrat serios in ultimele 3 zile la gazonul de pe Dinamo. Ce s-a stricat la meciul cu Sepsi s-a reparcat in mare parte in tot acest timp, așa ca sunt mari șanse ca partida cu FCSB sa se dispute in condiții normale. Dinamo – FCSB se joaca joi, de la 20:00, in turul semifinalelor Cupei Romaniei. Partida…

- Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, luni seara, ca este multumit de victoria echipei FC Viitorul, scor 4-1, cu FC Hermannstadt, subliniind ca este fericit pentru jucatorii sai, potrivit news.ro."Am jucat ce trebuie, am marcat si goluri multe, sunt fericit pentru jucatori. Sunt fericit ca…

- bull; Echipa de pe litoral se afla pe locul intai in clasamentLider in clasamentul play out al Ligii 1 FC Viitorul va intalni in urmatoarele doua etape FC Hermannstadt acasa si Sepsi Sf. Gheorghe in deplasare .Meciul FC Viitorul FC Hermannstadt se disputa luni, 22 iunie, de la ora 20.00, in vreme ce…

- Chindia și Viitorul se intalnesc in runda cu numarul 4 din play-out. Gica Hagi a schimbat 10 jucatori fața de etapa precedenta. Viitorul e lider detașat in play-off, cu 7 puncte avans și un meci mai puțin decat Sepsi. Avansul consistent și lotul larg de care dispune Gica Hagi au dus la o situație rar…

- Oficialii LPF au anuntat astazi echipa etapei a 3-a din play-off si play-out, runde care au fost marcate, dupa cum bine stim, de amanarea a doua meciuri: Universitatea Craiova – FC Botosani, respectiv Dinamo – Chindia Targoviste. Iata care sunt cei unsprezece fotbalisti remarcati in runda a 3-a din…

- Programul partidelor care vor avea loc in etapele 4-5 din play-off si 5-6 din play-out, anuntat luni de LPF:Etapele a 4-a play-off si a 5-a play-out Vineri, 19 iunie Ora 20.00 Universitatea Craiova – Astra GiurgiuDuminica, 20 iunieOra 17.00 FC Voluntari – Politehnica…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a cerut schimbarea mijlocasului Ionut Vina dupa o pasa gresita in meciul cu CFR Cluj. Vina intrase pe teren in minutul 33, in locul lui Lucian Filip, accidentat si a fost schimbat la randul lui in minutul 62, cu Ovidiu Morutan. El il considera pe fotbalistul transferat…

- In meciul care i a adus promovarea, FC Viitorul a invins Sageata Navodari cu 2 0 Capitanul FC Viitorul era Nicolae Dica, iar antrenor Catalin Anghel FC Viitorul a acces in Liga 1 la numai trei ani de la infiintarea clubuluiS au implinit opt ani de cand FC Viitorul a promovat in Liga 1, la finele sezonului…