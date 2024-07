Stiri pe aceeasi tema

- Sticla Arieșul Turda joaca de la ora 18:00, contra celor de la Bihorul Beiuș, in etapa a II-a a fazei regionale a Cupei Romaniei. Meciul se desfașoara pe stadionul din Ștei, arena celor de la Bihorul Beiuș fiind in renovare. Partida va fi transmisa live-text pe TurdaNews. Pentru a putea urmari actualizarile,…

- Partida retur din primul tur preliminar al Champions League dintre FCSB și Virtus Acquaviva va avea loc marți, 16 iulie, de la ora 20:30, fiind transmisa in exclusivitate pe platforma Voyo. In tur, in micuța enclava din Italia, roș-albaștrii s-au impus cu un neverosimil 7-1. Darius Olaru a reușit „hat-trick”-ul,…

- Prima semifinala a Campionatului European de fotbal din Germania, Spania ndash; Franta, se disputa astazi, 9 iulie 2024, la Munchen, de la ora 22.00.Partida este transmisa in direct in Romania de Pro TV.Spania este singura echipa de la EURO 2024 care a castigat toate meciurile de pana acum.In sferturi,…

- Federația Romana de Fotbal anunța procedura de achiziție a biletelor pentru meciul din optimile de finala de la EURO 2024, Romania – Țarile de Jos. Partida va avea loc marți, 2 iulie, la ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei) la Munchen. Cei care au cumparat bilete la cel puțin un meci din faza grupelor…

- Federatia Romana de Fotbal anunta procedura de achizitie a biletelor pentru meciul din optimile de finala de la EURO 2024, Romania – Tarile de Jos.Partida e programata marti, 2 iulie, de la ora locala 18:00 (19.00 - ora Romaniei), la Munchen.

- EURO 2024 continua sa surprinda și sa aduca momente de neuitat pentru iubitorii fotbalului. Intr-o seara plina de emoții, Italia și Spania și-au asigurat locurile in optimile de finala, fiecare echipa traind povestea sa unica și plina de dramatism. Italia – Croația: egalare in ultimul minut Meciul dintre…

- „Generația de Aur”, care a ajuns in sferturile Campionatului Mondial de fotbal din 1994 organizat in SUA, iși ia adio de la romani, in aceasta seara. Meciul are loc pe Arena Naționala de la ora 20.30. Partida din aceasta seara a suscitat un interes enorm, biletele fiind vandute de cateva saptamani.…

- Deținatoarea trofeului Champions League, Manchester City, a fost eliminata de Real Madrid din sferturile competiției. Meciul a fost decis la loviturile de departajare, unde Bernardo Silva (29 de ani) a fost protagonistul unei execuții dezastruoase, care a schimbat soarta partidei. Bernardo Silva a fost…