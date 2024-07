Stiri pe aceeasi tema

- Pe modelul ești președinte la PNL Neamț, ai pierdut alegerile pentru președinția Consiliului Județean, poți sa te trezești cu un dosar penal, George Lazar, șeful liberalilor nemțeni și secretar de stat in Ministerul Energiei, a fost trimis in judecata de procurorii DNA care-l acuza de fapte de corupție.…

- ■ Sebastian Cristi Jitaru, de loc din Pangarați – Neamț, fostul arhimandrit al Episcopiei Husilor, a primit 15 ani de detenție ■ ex-episcopul Hușilor, Corneliu Barladeanu, are de executat 8 ani ■ Sentințele in cazul celor doi preoți au fost pronunțate, recent, la Curtea de Apel Galați și nu sunt definitive,…

- ■ acuzațiile aduse sunt tentativa de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice ■ conflictul a pornit intr-un bar din Oniceni și a continuat in curtea casei parții vatamate ■ La data de 9 iunie 2024, cadrele Secției de Poliție Rurala Ion Creanga au fost sesizate prin apel la numarul de urgența…

- ■ fostul manager are de executat o sentința de 4 ani și 6 luni de detenție ■ instanța a mai decis confiscarea sumei de 82.000 de euro ■ Curtea de Apel Bacau a pronuntat astazi, 13 iunie 2024, o sentința definitiva in dosarul care-l privea pe Dan Morenciu, ex-directorul Serviciului Județean de Ambulanța…

- Actualei clase politice, care difera net de cea a ultimului deceniu al secolului XX, i se pot reprosa multe lucruri, printre care predomina lipsa de onestitate si clarviziune. Incalcita batalie electorala, care se proiecteaza in anul acesta, are menirea sa ne bage mai adanc in tunelul intunecos al unui…

- ■ a fost achitat definitiv, doua instanțe stabilind ca fapta de luare de mita nu exista ■ și alți acuzați din acest dosar au fost achitați, iar alții au condamnari fara executare ■ Curtea de Apel Bacau a pus capat, pe 23 mai 2024, procesului in dosarul mai multor persoane acuzate de dare de mita, […]…

- ■ un barbat din Bahna a fost condamnat definitiv pentru comiterea a trei fapte - omor, tentativa la aceasta infractiune si distrugere Sentinta in cazul lui Gheorghe Iftimie, de 57 de ani, din comuna Bahna, a fost pronuntata zilele trecute de catre magistratii de la Curtea de Apel Bacau, care au decis…

- Prefectul de Neamț, domnul Adrian Bourceanu, adreseaza tuturor locuitorilor județului Neamț urarea ”Paște in liniște și prietenie alaturi de familie și de cei dragi !” Articolul Prefectul de Neamț ureaza tuturor Paște Fericit! apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .