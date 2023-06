Stiri pe aceeasi tema

- Deși puțini se așteptau, astazi, sarbul Novak Djokovici, locul 3 ATP si cap de serie 3, a reușit sa-l invinga pe Carlos Alcaraz (20 de ani), principalul favorit al turneului și numarul 1 mondial, la capatul unui meci plin de surprize. Djokovici s-a impus cu scorul de 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, in trei ore…

- Casper Ruud (24 de ani, 4 ATP) l-a invins pe Alexander Zverev (26 de ani, 27 ATP), scor 6-3, 6-4, 6-0 și il va infrunta pe Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) in finala Roland Garros 2023. Ruud va juca in finala contra lui Novak Djokovic. Sarbul a trecut in 4 seturi de un Carlos Alcaraz accidentat.Finala…

- Sarbul Novak Djokovici, locul 3 ATP si cap de serie 3, s-a calificat, vineri, in finala turneului de la Roland-Garros, trecand in semifinale de liderul mondial, spaniolul Carlos Alcaraz. Djokovici s-a impus cu scorul de 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, in trei ore si 23 de minute. Alcaraz a avut probleme la coapsa…

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) a trecut de un Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) accidentat, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 și s-a calificat in finala Roland Garros 2023. Duminica, sarbul va fi fața in fața cu cel de-al 23-lea trofeu de Grand Slam din cariera, record absolut in tenisul masculin. In a doua…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul unu mondial, s-a calificat in penultimul act al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, urmand sa-l infrunte pe sarbul Novak Djokovic pentru un loc in finala acestei competitii. Alcaraz (20 de ani) a acces in prima sa semifinala pe zgura pariziana dupa…

- Comitetul Olimpic din Kosovo i-a cerut Comitetului International Olimpic (CIO) sa deschida proceduri disciplinare impotriva lui Novak Djokovici, acuzandu-l pe sarb ca a alimentat tensiunile cu mesajul “Kosovo este inima Serbiei”, la French Open, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Luni, Novak Djokovici,…

- Tenismenul rus Daniil Medvedev a fost eliminat in primul tur al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, fiind invins, dupa o partida de 4 ore si un sfert, de brazilianul Thiago Seyboth Wild, cu 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-4. Al doilea favorit al competiției de la Paris, Medvedev s-a vazut…

- Sorana Cirstea și Jasmine Paolini se vor duela marți in primul tur de la Roland Garros. Printre numele importante care vor mai debuta pe zgura de la Paris se numprp și Iga Swiatek, Elena Rybakina, Coco Gauff, Ons Jabeur, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Holger Rune sau Alexander Zverev.