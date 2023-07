Şoc la PSG: Mbappe exclus din lot dupã ce a anunţat cã vrea sã plece de pe Parc des Princes Soc la PSG: Mbappe exclus din lot dupa ce a anuntat ca vrea sa plece de pe Parc des Princes. Decizia vine dupa ce Mbappe a anunțat printr-o scrisoare remisa clubului parizian ca nu iși va activa opțiunea din contract care sa ii prelungeasca ințelegerea pana in 2025. Reactia jucatorului a creat probleme pentru clubul parizian, deoarece atacantul mai are doar un an de contract și, daca PSG doreste sa-și recupereze banii din contract, trebuie sa-l vanda in aceasta vara. Internationalului francez a fost exclus din lot dupa ce a enervat mai mulți jucatori ai clubului parizian, ca urmare a unei scrisori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

