Stiri pe aceeasi tema

- Hiturile No Mercy se vor auzi pe 11 iunie, de la ora 19.00, la Curtea Domneasca din Targoviște, unde va fi amplasata scena pe care vor urca mai multe formații și artiști cunoscuți, de Zilele Județului Dambovița. Intre aceștia va veni in fața dambovițenilor Marty Cintron, solistul de la No Mercy, pop…

- Se anunța o vara incendiara pe litoralul romanesc! Dupa Beach please, și Neversea a anunțat prezența unora dintre cei mai ascultați artiști din lume in acest moment. Printre numele internaționale care au confirmat deja prezența se numara Maluma, care vine pentru prima data in Contanța, și Bebe Rexha.…

- Maluma, superstarul global al muzicii Reaggeaton, vine pentru prima data la un festival din Romania. Iata ce artiști au mai fost confirmați pentru Neversea 2024.MALUMA, superstarul columbian de reggaeton și latino-pop, ale carui hituri de top și colaborari cu artiști precum Shakira, Jennifer Lopez,…

- Neversea a anunțat, joi, artiștii care vor urca pe scena festivalului, intre 4 și 7 iulie, la Constanța. Maluma, Nick Carter, Bebe Rexha, G-Eazy, Salvatore Ganacci vor urca pe scena principala a festivalului. Alok, Don Diablo, Steve Aoki, Tujamo sunt alte nume care se regasesc pe lista artiștilor care…

- Selly, unul dintre cei care se ocupa de „Beach, Please!” promite ca festivalul de anul acesta va fi cel puțin la fel de spectaculos precum cel de anul trecut. Wiz Khalifa urmeaza sa vina pentru prima data in Romania, la fel și Anitta.

- Vestea momentului pentru Simona Halep! Romanca se poate pregat de competitia carierei, desi nu mai avea sperante. Vezi AICI competitia la care ar putea sa participe Simona Halep...Simona Halep a primit vestea cea mare din partea sefului tenisului din Romania.

- Primii tineri veniți din toata țara, care au trecut de filtrele de securitate, spun ca abia așteapta sa-și vada cantareții preferați și sa se distreze. Ei s-au pregatit coresponzator pentru vremea de la munte: Pe alte patru scene, dintre care doua in Masivul Postavarul, vor canta și mixa artiști atat…

- Dezvaluirea momentului despre Simona Halep! S-a aflat cum poate reveni romanca in topul mondial. Simona Halep a obtinut victoria carierei la TAS. Asta dupa ce a scapat de suspendarea de 4 ani pentru dopaj.Vezi AICI dezvaluirea momentului care o avantajeaza pe Simona Halep...