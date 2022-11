Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul nationalei de fotbal a Frantei, Didier Deschamps, a declarat sambata seara, dupa victoria cu 2-1 a echipei sale in fata Danemarcei, la CM 2022 din Qatar, ca s-a dovedit inca odata forta echipei, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Capitanul Coreei de Sud, Son Heung-min, se afla deja la Doha, capitala Qatarului, pentru a se alatura echipei sale si a disputa a treia sa Cupa Mondiala, el urmand sa joace cu o masca de protectie dupa operatia suferita in urma unei fracturi la pometele stang, informeaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Selectionata Danemarcei, viitoarea adversara a Frantei la Cupa Mondiala de fotbal, a anuntat, duminica seara, ultimii cinci jucatori de pe lista de 26 pentru turneul final din Qatar, intre care atacantul lui RB Leipzig, Yussuf Poulsen, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Selectionerul Frantei, Didier Deschamps, a anuntat miercuri un lot de 25 de jucatori cu care va aborda Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, din care nu lipsesc marile vedete Kylian Mbappe si Karin Benzema. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Zece mii de suporteri francezi vor asista la Cupa Mondiala de fotbal 2022, in timp ce si 300 de reprezentanti ai ministerelor de Interne si al Apararii vor asigura securitatea fanilor la turneul final din Qatar, a anuntat ambasadorul Frantei, Jean-Baptiste Faivre, citat de AFP. Fii la curent cu…

- Selectionerul nationalei Frantei, campioana mondiala en titre, poate conta pe fundasul Raphael Varane la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, acesta fiind refacut dupa o accidentare mai veche, scrie L'Equipe, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mijlocasul selectionatei Frantei, Paul Pogba, nu va evolua la Cupa Mondiala din Qatar din 2022, a anuntat avocatul si agentul sau Rafaela Pimenta, intr-un comunicat transmis, luni, AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Portarul Mike Maignan, accidentat, nu va mai juca in acest an la AC Milan, insa ar putea fi in lotul Frantei pentru Cupa Mondiala de fotbal 2022, scrie joi presa italiana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…