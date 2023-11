Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la Spitalul Municipal din Medgidia, dupa ce o tanara in varsta de 34 de ani s-ar fi aruncat de la etajul 3 al spitalului, acolo unde funcționeaza Maternitatea. Din pacate, femeia care a devenit mama pe 31 octombrie a decedat. Citește și: Un copil de 4 ani s-a incuiat in apartament ca sa se […]

- Familia Alexandrei Ivanov, gravida care a murit dupa ce a fost ignorata o noapte intreaga de medici la Maternitatea din Botoșani, cere despagubiri de peste 7 milioane de euro, scrie Antena3. Familia Alexandrei s-a constituit parte civila in dosar. Avocații familiei au solicitat despagubiri pentru fiecare…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava au preluat ancheta in cazul tinerei moarte in condiții inumane, pe 18 august, in Maternitatea din Botosani, a declarat prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Valeriu Chihaia.

- Masuri la Maternitatea din Botoșani dupa ce o femeie insarcinata a murit la scurt timp dupa ce a fost internata. Cadrele medicale din Sectia Obstetrica - Ginecologie, care erau de serviciu in noaptea in care a murit gravida, au fost suspendate din activitate.

- Polițiștii din Roman au fost sesizați prin apel 112, miercuri seara, de reprezentantul unui spital cu privire la faptul ca un pacient s-ar fi aruncat... The post Un barbat a murit dupa ce s-a aruncat, miercuri seara, de la etajul 1 al unui spital din Roman appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un barbat, de 54 de ani, a murit dupa ce s-a aruncat, miercuri seara, de la etajul 1 al unui spital din Roman. Polițiștii din Roman au fost sesizați prin apel 112, aseara, de managerul spitalului ca un pacient s-a aruncat de la etajul 1 al unitații. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat…

- Polițiștii din Roman au fost sesizați prin apel 112, miercuri seara, de reprezentantul unui spital cu privire la faptul ca un pacient s-ar fi aruncat... The post Un barbat a murit dupa ce s-a aruncat, miercuri seara, de la etajul 1 al unui spital din Roman appeared first on Special Arad · ultimele știri…