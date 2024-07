Stiri pe aceeasi tema

- Cererea marilor investitori depaseste oferta. Printre cumparatori s-ar putea numara si fonduri de pensii Pilon II care nu apropie limita de detinere de 5% din activ. BERD va ajunge la o detinere de 5,16% din banca de la Cluj de la 6,87%, anunța zf.ro. Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD)…

- Casa familiei printesei Diana a fost scoasa la vanzare pentru prima data in 22 de ani, la pretul de 10,95 milioane de lire sterline, adica aproape 13 milioane de euro, pe site-urile Whetherell si Chestertons, potrivit news.ro

- Dupa ce luna trecuta l-a demis pe Massimiliano Allegri din cauza rezultatelor slabe, Juventus Torino și-a gasit antrenor. „Batrana Doamna” va fi pregatita in urmatoarele trei sezoane de italo-brazilianul Thiago Motta, cel care in ediția recent incheiata de Serie A a terminat pe locul patru cu Bologna.…

- Joshua Zirkzee (23 de ani), atacantul neerlandez neselectat pentru Euro 2024, se poate transfera in aceasta vara de la Bologna in schimbul sumei de 40 de milioane de euro. Diavolul milanist vrea sa-și intareasca ofensiva cu un golgheter care nu s-a adaptat in 2021 la Parma și pe care Bayern l-a vandut…

- E gata! Mbappe a semnat cu Real din postura de jucator liber de contract și va evolua pentru galactici incepand cu sezonul viitor. Atacantul francez a fost demult asociat cu Real Madrid, insa niciodata mutarea sa nu s-a concretizat. Cel mai aproape de capitala Spaniei a fost in 2022 cand Florentino…

- Atacantul portughez al echipei Al-Nasr, Cristiano Ronaldo, a ajuns pentru a patra oara in cariera sa in fruntea listei Forbes a celor mai bine platiți sportivi ai anului, potrivit site-ului publicației. Veniturile portughezului in virsta de 39 de ani in ultimele 12 luni sint estimate la 260 de milioane…

- Massimiliano Allegri va pleca de la Juventus, iar clubul torinez l-a ofertat deja pe Thiago Motta, antrenorul care a calificat-o pe Bologna in Champions League. Alegri a readus-o pe Juventus in Champions League dupa 3 ani și a caștigat Cupa Italiei, dupa 1-0 cu Atalanta in finala. Insa se va desparți…

- Insula nu are vegetație, dar are mici peșteri cu ape turcoaz, ideale pentru inot și scufundari. Ea ofera intimitate, in vreme ce este aproape de Mykonos, una dintre cele mai cautate insule din Marea Egee, scrie site-ul grecesc de limba engleza Greek Reporter.