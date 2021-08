Stiri pe aceeasi tema

- Canadianca, Pamela Ware in varsta de 28 de ani, este prima sportiva de la aceasta ediție a Jocurilor Olimpice care este notata cu 0.0. Sportiva a ratat complet exercițiul din semifinalele concursului de sarituri in apa, scrie Digisport.

- Australia a castigat medaliile de aur in proba feminina de stafeta 4x100 m mixt, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, devansand in finala SUA si Canada. Stafeta australiana a fost inregistrata cu timpul de 3 min 51 sec 60/100 (nou record olimpic), americancele au incheiat in 3 min 51 sec…

- Spadasina Ana Maria Popescu a adus prima medalie pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportiva a caștigat medalia de argint, dupa ce a pierdut dramatic finala, in fața chinezoaicei Yiwen Sun. Din pacate, toata festivitatea revenirii in tara a vicecampioanei olimpice s-a transformat intr-un…

- Romania a inceput cu dreptul la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dupa ce echipa naționala de fotbal a invins, joi, cu scorul de 1-0, reprezentativa Hondurasului, fotbalistii pregatiți de Mirel Radoi au sarbatorit victoria in vestiare.

- Canotoarele Ancuța Bodnar și Simona Radiș s-au calificat in semifinalele Jocurilor Olimpice la dublu vasle cu cel mai bun timp. Ele au concurat in seria a doua dintre cele trei programate și au terminat cursa in 6:49.79. Tot in semifinale s-au calificat și Ionuț Prundeanu și Marian Enache, dupa ce au…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo nu exclud posibilitatea anularii competiției in ultimul moment, din cauza numarului crescut de cazuri noi de Covid-19, atat in randul sportivilor, cat și in randul cetațenilor, relateaza Reuters. Numarul total de cazuri pozitive de la JO, incepand cu 1 iulie,…

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu nu va participa la Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo "din cauza tuturor provocarilor generate de pandemie".Ea spune ca spera sa reprezinte Canada la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. "Visez sa reprezint Canada la Jocurile Olimpice de…

- Jucatorul canadian de tenis Denis Sapovalov, locul 12 mondial, a anuntat, luni, ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din cauza preocuparilor legate de Covid-19, potrivit news.ro. Citește și: Locurile și FELUL in care BANII din firmele Adamescu au fost DAȚI judecatorilor TB…