Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava Tarom care zbura pe ruta București-Oradea nu a putut ateriza din cauza vremii nefavorabile și a fost deviata catre Aeroportul din Cluj. La acel moment, la bordul aeronavei se aflau 79 de pasageri care au aterizat pe aeroportul din Cluj. Ulterior, acestora le-au fost puse la dispoziție mai…

- Una dintre fiicele lui Malcolm X, activistul american pentru drepturi civile asasinat in urma cu 58 de ani, pe 21 februarie 1965, a anuntat marti ca a depus o notificare legala prin care a anuntat ca intentioneaza sa dea in judecata FBI, CIA, Departamentul de Politie din New York (NYPD) si alte agentii…

- Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu-Jiu anunța ca toate activitatile didactice se vor desfasura online in perioada 20-24 februarie, din cauza situatiei seismice din judet inregistrata in ultimele zile. ”Avand in vedere activitatea seismica manifestata in ultimele zile in judetul Gorj, pentru…

- Tragedia s-a produs marți, in jurul pranzului, in satul Moșteni (jud. Giurgiu), pompierii ajunși la fața locului nemaiputand face nimic pentru batranul prins sub tavanul daramat al casei. Imediat dupa primirea apelului ce anunța incendiul din Moșteni, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul…

- Un fan FCU Craiova prezent la meciul cu Sepsi a povestit pentru GSP cum a intrat galeria Craiovei pe stadion, deși conducerea clubului lui Adrian Mititelu a anunțat clubul din Sfantu Gheorghe ca nu organizeaza deplasarea suporterilor. Sepsi - FCU Craiova a fost oprit definitiv in minutul 26, din cauza…

- Direcția Generala de Protecție Interna (DGPI) vine cu precizari cu privire la inadvertențe/informații prezentate in mod eronat, dupa cum susțin aceștia, sau fragmentatin documentarul „Puterea...

- Un copil de 11 ani a murit, marți seara, lovit de o ambulanța pe o trecere de pietoni de pe DN 5. Circumstanțele accidentului sunt acum cercetate de Poliție, pentru ca sunt destul de ciudate. Accidentul s-a petrecut in juurl orei 19.39, pe raza localitații Calugareni, unde un copil de 11 ani a fost…

- Statele Unite au impus joi sancțiuni impotriva a 10 entitați navale rusești din cauza operațiunilor impotriva porturilor ucrainene, a anunțat Departamentul de Stat american, in contextul in care Washingtonul sporește presiunea asupra Moscovei din cauza invaziei in Ucraina, scrie Reuters. Fii…