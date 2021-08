Stiri pe aceeasi tema

- Nina și Mircea Nedea, profesori de biologie, pregatesc de zece ani copii din medii defavorizate, care iși doresc sa ajunga medici, pentru a susține examenul de admitere la Facultatea de Medicina, scrie Școala 9 . Fac asta de zece ani și, in acest timp, echipa s-a imbogațit și cu profesori de fizica…

- Vara s-a intins pana sus, in munte. In Apuseni, fanatele se leagana aurii intre marginile padurilor. E vremea coasei si a stransului de fan. Si, in timp ce alte locuri din tara vuiesc de zgomotul motocoaselor, aici sunt locuri unde oamenii stiu inca sa lucreze cu uneltele traditionale, ba mai gasesc…

- „Masina era scoasa in afara carosabilului, cu avariile pornite si capota ridicata. Langa ea, un barbat si o femeie. Catalin si Mihaela, politisti din cadrul Politiei Rurale Crucea, judetul Constanta, au oprit in dreptul lor. - Buna ziua! Aveti probleme? Putem ajuta? - Buna ziua! S-a spart conducta de…

- Carmen Tanase, in varsta de 60 de ani, a ramas vaduva la varsta de 39 de ani, insa nu și-a mai refacut viața, concentrandu-se pe cariera. Actrița a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre casnicia cu Victor Parhon, cel care i-a daruit un fiu, pe Tudor, acum in varsta de 28 de ani. „Aveam 39…

- ”Senatorul melcilor”, marele actor Dorel Vișan implinește 84 de ani. ”Eroii nu au varsta”, se numește un cunoscut serial in care a jucat artistul din anii ’80. Astazi același erou al culturii și cinematografiei romanești, sarbatorește in familie etatea sa, pe care o considera irelevanta. Personalitate…

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi se pregateste sa-si reia activitatea de astazi, la doar o zi dupa indendiul de la ATI. Alina Belu, Managerul interimar, a spus ca spitalul a trecut pe langa o catastrofa si ca medicii care au intervenit, ingnorand riscurile, au fost eroii.

- Dupa mai mult de doua luni de tratament in Elveția, Gheorghe Smadoi, preot la Parohia Sfantul Ioan Sebastian din Craiova, in varsta de 40 de ani, diagnosticat cu cancer nazofaringian, stadiul III, s-a intors acasa la cele doua fetițe. Tratamentul cu protoni a decurs bine, medicii din Elveția fiind optimiști…

- Un barbat in varsta de 23 de ani a fost transportat, duminica, la spital in soc hipotermic dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de aproximativ 4 metri, informeaza ISU Iasi. Accidentul s-a produs in localitatea Hoiseni, comuna Dumesti, langa DN 28. La fata locului au intervenit doua autospeciale…