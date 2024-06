Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50 de ultrași italieni au fost reținuți inaintea partidei dintre Italia și Albania, informeaza Corriere dello Sport. Italia va debuta la Campionatul European impotriva Albaniei, sambata, 15 iunie, de la 22:00. Presa din Italia informeaza ca aproximativ 50 de fani ai Italiei au fost reținuți…

- Productia de energie eoliana si solara in Uniunea Europeana a crescut cu 46% din 2019 si pana in 2023, inlocuind o cincime din generarea de energie pe baza de combustibili fosili din blocul comunitar, arata datele publicate de think tank-ul dedicat climei si energiei Ember.

- Statele Unite sunt pe cale sa finalizeze negocierile pentru un acord bilateral de securitate cu Ucraina pe care presedintele Joe Biden l-a anuntat anul trecut la o reuniune G7. Acordul este menit sa transmita un semnal clar de susținere Kievului, pe fondul unor tensiuni mai mari ca niciodata intre Kiev…

- Italia a fost lovita de inundații puternice dupa ploi abundente. Afectate sunt mai multe regiuni din nordul țarii, iar serviciile de urgența au folosit ambarcațiuni pentru a salva oamenii din casele lor. In sudul Italiei este un val de caldura.

- Gici Becali, patronul de la FCSB, a declarat ca a vorbit cu Gica Hagi despre un posibil transfer al lui Louis Munteanu. Atacantul Fiorentinei e imprumutat și in acest sezon la Farul, iar la vara se va intoarce in Italia. Doar ca a atras interes din Superliga, Rapid și FCSB fiind gata sa faca oferte.…

- Juan Jesus (32 de ani) se gandește sa-l dea in judecata pe Francesco Acerbi, ce l-a insultat rasist la meciul Inter - Napoli 1-1, dar nu a primit nicio sancțiune. In plus, stoperul brazilian va primi banderola de capitan, iar campionii Italiei vor intra pe teren la urmatoarea partida din Serie A, cu…

- Austriacul Christoph Baumgartner a marcat, sambata, cel mai rapid gol din fotbalul international, dupa doar sase secunde, intr-un meci amical cu Slovacia, viitoarea adversara a Romaniei la EURO 2024. Jucatorul echipei RB Leipzig a primit mingea de la Michael Gregoritsch, dupa fluierul de start, a…

