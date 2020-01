Acest anunt oficial vine dupa ce saptamana trecuta, ducii de Sussex si-au comunicat dorinta de a face un pas in spate din rolurile de prim-plan ca membri ai familiei regale britanice si de a deveni independenti financiar. In ultimele zile, regina Elisabeta a II-a si familia sa au lucrat impreuna cu functionarii pentru a vedea cum va functiona in practica acest pas in spate pentru Harry, in varsta de 35 de ani, si sotia lui Meghan, fosta actrita, in varsta de 38 de ani. Se doreste astfel sa se puna capat furtunii pe care cuplul princiar a provocat-o la inceputul acestei luni cand si-au exprimat…