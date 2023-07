Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei, o mama și fiica ei, in varsta de 78 și 52 de ani, au fost salvate de jandarmi, polițiști și pompieri, dupa ce au incercat sa se sinucida in raul Mureș, in Arad.Vineri seara, un apel la 112 anunța ca o femeie care se straduia sa ramana deasupra apei, in Mureș, striga dupa ajutor. Dispecerul…

- La nivel national, in cursul zilei de miercuri, 28 iunie, salvatorii au gestionat 1.489 situatii de urgenta, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Cluj, Mures, Arad, Brasov si Bihor. O pondere de peste 80 1.202 misiuni din totalul interventiilor a constat in…

- Salvatorii au gestionat 1.577 situatii de urgenta, au asistat medical peste 1.300 de persoane si au emis 32 mesaje de avertizare prin RO-ALERT in ultimele 24 de ore."Salvatorii au gestionat 1.577 situatii de urgenta, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti-Ilfov si in judetele…

- ”La data de 25 mai a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Targu Mures, pun in aplicare 13 mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Mures si Arad, intr-o cauza vizand activitatea unui grup infractional…

- Forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența din doua județe au fost mobilizate pentru a cautare și salvare dupa ce o barca in care se aflau 10 persoane s-a rasturnat, in zona localitații Periam-Port din Timiș. Din primele informații, doua persoane sunt inca disparute. In sprijinul pompierilor…

- In data de 23.04.2023, cadavrul unui barbat a fost descoperit in Zona Trei Insule, in raul Mureș. (https://arad24.net/2023/04/24/trei-insule-cadavrul-unui-barbat-a-fost-recuperat-din-mures/). La vremea respectiva, se aprecia ca acesta s-ar fi inecat cu cateva luni in urma, cadavrul fiind transportat…