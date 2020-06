Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american Huey, in varsta de 32 de ani, devenit cunoscut la inceputul anilor 2000 cu piesa „Pop, Lock & Drop It”, a fost impuscat mortal in localitatea Kinloch din statul Missouri, potrivit The Guardian.Huey, pe numele real Lawrence Franks Jr, a fost impuscat joi seara. El a fost…

- Peste 3.000 de oameni au marșaluit prin orașul Compton, California, SUA, in memoria lui Andres Guardado, un agent de paza de 18 ani impușcat de ofițet de poliție. Tensiunile au escaladat spre seara, cand manifestanții s-au confruntat cu poliția in apropierea tribunalului, a informat CNN. Guardado, originar…

- Albumul a fost vandut in 274.000 de unitati in Statele Unite, in saptamana incheiata pe 4 iunie, potrivit Nielsen Music/MRC Data. Aceasta a fost cea mai buna saptamana de vanzari inregistrata anul acesta de un album lansat de o femeie. „Chromatica", a carui lansare a fost amanata din cauza pandemiei,…

- Grupul rock The Raconteurs, proiect al lui Jack White, va lansa vineri documentarul si albumul „Live At Electric Lady”, potrivit news.ro.Noul documentar cuprinde inregistrari video din concerte, interviuri si filmari din culise, iar o prezenta notabila in film este cea a cineastului Jim Jarmusch.…

- Repparul american 6ix9ine ii acuza intr-un video pe Instagram pe cei de la Billboard de „jocuri murdare”, dupa ce piesa sa, lansata acum puțin peste o saptamana, nu se afla in topul saptamanal HOT 100. In clipul de pe Instagram acesta spune ca piesa Arianei Grande și a lui Justin Bieber a primit cateva…

- Rapperul canadian NAV a inregistrat cu albumul „Good Intentions” a doua clasare in fruntea topului Billboard 200.Albumul a fost vandut in 135.000 de unitati in saptamana incheiata pe 14 mai, potrivit datelor Nielsen Music, debutand astfel pe prima pozitie a clasamentului american, potrivit…

- Un site creat de politia din Noua Zeelanda pentru a raporta incalcarea ordinelor de izolare a avut atat de mult succes, incat a picat la doar cateva ore dupa ce a fost lansat, au informat luni autoritatile locale, preluate de AFP, titreaza Agerpres. Acest arhipelag din Pacificul de Sud intrase recent…