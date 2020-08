Stiri pe aceeasi tema

- "Viața in vremea COVID-ului e altfel... Sunt la al treilea episod de izolare de la inceputul acestei pandemii. A fost intalnirea cu domnul Chițac, apoi un episod de tuse și febra, iar acum un contact cu o persoana depistata pozitiv. In momentul in care am aflat ca persoana cu care am interacționat…

- Stelian Ion, deputat USR și candidat la Primaria Constanței, a avut o intalnire zilele trecute cu un controversat om de afaceri, Cristian-Gabriel Panait, cunoscut pentru proiectele imobiliare in stil „Mazare”, care desfigureaza aspectul orașului și al stațiunii Mamaia. Cristian-Gabriel Panait a fost…

- Bolsonaro a comunicat aceste aspecte in primul sau video live pe Facebook dupa vindecarea de COVID 19, spunand ca s-a simtit slabit si a facut un nou test. "Am facut un test de sange. M-am simțit puțin slabit ieri. Au gasit și o infecție mica. Iau antibiotice acum. Trebuie sa fie din cauza…

- Constanța este unul dintre orașele mari unde PNL și USR nu s-au înțeles sa aiba un candidat comun la locale, liberalii mergând cu senatorul Vergil Chițac, iar USR, cu deputatul Stelian Ion. Explicația lui Ludovic Orban este ca toate cercetarile sociologice facute pâna acum ar arata…

- Deputatul de Cluj și viitorul candidat la Primaria Cluj-Napoca a anunțat, pe pagina sa de Facebook, un nou caz de coronavirus în rândul angajaților din primarie. Conform spuselor lui Ungureanu, persoana infectata lucreaa la parterul cladirii, intrarea de pe strada Petru Maior. „Un…

- Deputatul PSD Mihai Weber anunța marți pe Facebook ca prefectul de Gorj Cristian Rujan a demisionat din funcție. „Este o pierdere pentru Gorj, fiind unul dintre prefecții care au gestionat foarte bine situația epidemiei de Covid-19”, susține social-democratul.„Ultimul prefect asupra caruia…

- Un numar infim de oameni au fost depistati ca au Covid-19 in Bucuresti. Potrivit primarului general, 4 persoane din 4.600 care au participat la testarea din Capitala au rezultate pozitive la coronavirus. Tema a fost folosita imediat de social democrați, care contesta datele prezentate de Guvern. „Și…

- Deputatul PSRM, Petru Burduja, a propus confiscarea averilor lui Vlad Plahotniuc, iar banii obținuți din vinzare sa fie cheltuiți pentru lupta cu coronavirusul. Despre aceasta socialistul a scris pe pagina sa de Facebook. Reacția vine dupa ce grupul parlamentar Pro Moldova, condus de finul lui Vlad…