- TAS a marit suspendarea pentru dopaj dictata de ITF in cazul jucatoarei italiene de tenis Sara Errani, de la doua la zece luni, informeaza BBC.Jucatoarea italiana de tenis Sara Errani, fosta finalisa la Roland Garros in 2012 si fosta ocupanta a locului 5 WTA, a fost suspendata doua luni, incepand…

- Jucatoarea de tenis din SUA, Sloane Stephpens a avut la conferința de presa de duppa finala pierduta in fața Simonei Halep la Roland Garros, scor 6-3, 4-6, 1-6, propriul meci cu reprezentanții mass-media. Deranjata de faptul ca anumite publicații au criticat-o inaintea turneului de la Roland Garros,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat, sambata, primul sau titlu de Mare Slem, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens in finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1, informeaza AGERPRES . The post Tenis: Simona Halep a castigat primul sau titlu de Mare Slem,…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat in premiera in optimile turneului de la Roland Garros, dupa ce a obtinut, vineri, cea mai mare victorie a carierei, 6-3, 7-5 cu ucraineanca Elina Svitolina, a patra favorita. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova s-a calificat joi in turul trei al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a invins-o in doua seturi, cu 7-5, 6-4, pe croata Donna Vekic (50 mondial), dupa doua ore de joc. Sarapova, locul 30 in clasamentul WTA, o va infrunta in faza urmatoare pe jucatoarea…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita la Roland Garros, a declarat, citata de L'Equipe, ca se simte o jucatoare mai buna ca anul trecut pe zgura pariziana, cand a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko, si are un mental mult mai bun. ''Cred…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova (28 ani) a completat careul semifinalistelor turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale in valoare de 6.685.828 euro, invingand-o fara probleme in doua seturi, 6-4, 6-0, pe rusoaica Daria Kasatkina, in ultimul meci din sferturile de finala ale competitiei,…

- Jucatoarea rusa de tenis Svetlana Kuznetova, favorita numarul 2 a turneului WTA de la Istanbul, s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale de 226.750 dolari, invingand-o in trei seturi, 7-5, 4-6, 6-1, pe bulgaroaica Viktoria Tomova, intr-o partida disputata…