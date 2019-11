Stiri pe aceeasi tema

- Doi rusi au murit opariti dupa ce masina a cazut intr-o groapa cascata in asfalt, plina cu apa fiarta. Accidentul s-a intamplat in Penza, un oraș din vestul țarii, dupa ruperea unei țevi de alimentare. Șoferul nu a observat la timp groapa formata, iar mașina s-a scufundat in apa. Cei doi oameni au murit…

- Zwelonke Sigcawu era rege Xhosa din 1 ianuarie 2006. Comunitatea peste care a domnit este una foarte importanta in Africa de Sud, numarand peste 8 milioane de persoane, si mai mult decat atat, este populatia din sanul careia s-a ridicat faimosul dizident si mai apoi presedinte al Africii de Sud,…

- O tanara a cazut de pe o stanca de la 60 de metri, intr-o cascada, in timpul unei escapade cu iubitul ei. Aceștia impartașeau un moment emoționant in clipa cand s-a produs tragedia.

- Medicul Victor Costache are calitatea de suspect intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Medicul din Sibiu este invinuit de o familie din Craiova ca in anul 2017 ar fi pus gresit diagnosticul in cazul unei paciente, iar aceasta a decedat la 7 zile dupa operatie.…

- O femeie si un barbat au murit sambata dupa ce au cazut intr-o rapa in zona Dambovicioara. Cei doi participau la maratonul Piatra Craiului, in judetul Arges. O femeie care participa la maratonul Piatra Craiului a cazut sambata intr-o prapastie. Un barbat a incercat sa o salveze, dar a cazut si el dupa…

- O femeie insarcinata in cinci luni a nascut și a murit la scurt timp dupa ce a cazut dintr-o mașina aflata in mișcare, in Australia. A lasat in urma nou-nascutul și alte doua copile.

- La cateva zile dupa ce Luis Enrique și-a pierdut fetița de doar 9 ani, un alt nume uriaș din fotbal trece printr-o drama similara. Celebrul Cafu (49 de ani), fundașul dreapta al naționalei Braziliei campioana mondiala in 2002, fost jucator la AS Roma (1997 - 2003) și AC Milan (2003 - 2008), și-a pierdut…

- Un tanar in varsta de 22 de ani din orașul Marașești, dar care locuiește fara forme legale in comuna vranceana Sihlea, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarșirea infracțiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Pe 16 mai, respectivul…