- Un nou atac armat, soldat cu numeroase victime, a avut loc peste Ocean. Un adolescent inarmat a deschis focul și a tras in oameni, inclusiv in oamenii legii. Cel puțin trei oameni au fost uciși de o persoana inarmata care a deschis focul langa un parc din orașul american Farmington, din statul New Mexico,…

- Un barbat a ucis opt oameni intr-un mall din Texas. Cel putin noua persoane au fost impuscate mortal, iar alte sapte persoane au fost ranite intr-un centru comercial din apropiere de Dallas, de catre un barbat inarmat, au anuntat sambata autoritatile locale, citate de CNN. Autoritatile din Allen, Texas,…

- Tanarul care a deschis focul si a ucis opt persoane, joi seara, intr-o zona rurala din apropierea orasului Mladenovac din Serbia, a fost arestat dupa ce a fost cautat toata noaptea, informeaza cotidianul "Blic". Uros B., in varsta de 21 de ani, care a fost cautat de sute de politisti toata noaptea,…

- Atac armat intr-o scoala din Belgrad. Un adolescent de clasa a șaptea a deschis focul asupra colegilor și profesorilor. Atacul a avut loc in aceasta dimineața. Poliția a primit un apel despre impușcaturile de la școala primara care se afla in centrul Belgradului. Autoritațile au arestat un elev de clasa…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise, inclusiv un copil, dupa ce mai mulți barbați inarmați au deschis focul, sambata, intr-o piscina publica din Cortazar, statul Guanajuato, Mexic, potrivit autoritaților locale, informeaza CNN . Un martor al atacului a declarat ca barbații inarmați au intrat in parcul…

- O persoana a murit și alte trei au fost ranite dupa ce un barbat inarmat a deschis focul la o inmormantare din Washington, dupa o slujba pentru un tanar de 24 de ani care a fost impușcat mortal luna trecuta. In timp ce persoanele in doliu se ingramadeau sa iasa din casa funerara, in jurul orei 12.18,…

- Sunt cel puțin șase persoane impușcate, intre care și un polițist, in urma atacului armat din Louisville, Kentucky. Atacatorul a fost anihilat, susține presa americana, iar incidentul a luat sfarșit.

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar numeroase altele au fost ranite dupa ce un barbat a deschis luni focul intr-o scoala din statul american Tennessee, anunta autoritatile locale, conform Mediafax.Incidentul armat a avut loc intr-o scoala generala din orasul Nashville. Fii la curent…