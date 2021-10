Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai importanta expoziție romaneasca din Regatul Spaniei va putea fi vizitata la Muzeul Național de Arheologie din Spania pana la data de 27 februarie 2022 și prezinta 838 de artefacte deosebit de valoroase din colecțiile a 40 de muzee din Romania, dar și a patru muzee din Spania. Expoziția arheologica…

- Cazul a ajuns in instanța in contextul in care, in Olanda, copiii cu varste intre 12 și 17 ani pot fi vaccinați doar cu acordul ambilor parinți.Parinții minorului sunt insa divortați, iar mama sa a precizat ca acesta vrea sa iși viziteze bunica grav bolnava, iar vaccinarea reduce riscul transmiterii…

- Cazul a ajuns in instanța in contextul in care, in Olanda, copiii cu varste intre 12 și 17 ani pot fi vaccinați doar cu acordul ambilor parinți.Parinții minorului sunt insa divortați, iar mama sa a precizat ca acesta vrea sa iși viziteze bunica grav bolnava, iar vaccinarea reduce riscul transmiterii…

- O masura adoptata de guvernul de stanga si intrata in vigoare vineri prevede ca parinții condamnati in Spania pentru violenta domestica sa de gen vor fi privati de dreptul de vizita a copiilor lor minori, informeaza AFP, citata de Agerpres. Potrivit reformei Codului Civil spaniol, justitia va putea…

- Caz infiorator la Leșu. O femeie a fost ucisa intr-un mod brutal de cumnatul sau. Culmea, femeia era și oarba, iar oamenii nu știu sa fii avut ceva neințelegeri. O crima a oripilat comunitatea din Leșu, in aceasta dupa-masa! O femeie a fost omorata intr-un mod brutal, in propria casa. Totul s-a intamplat…

- Telenovela contractului cu Messi continua. Dupa ce in ultimele zile s-a anunțat ca Messi a ajuns la o ințelegere cu catalanii pentru un nou contract, presa din Spania anunța ca argentinianul nu a mai ajuns la un acord pentru prelungire cu Barcelona. Informația care cutremura lumea fotbalului, vine dupa…

- Judecatorul de drepturi și libertați de la Tribunalul București care analizeaza plangerea impotriva ordonanței procurorului DNA facuta de sindicalistul Ion Radoi a stabilit luarea unei decizii vineri. Astfel, dupa dezbaterile din ședința secreta de joi magistratul a stabilit ca are nevoie…

- Dupa scandalurile din Cipru și Italia, in Spania se pare ca va fi urmatoarea filiala a PNL Diaspora unde lucrurile se vor ”incinge”. Alegerile interne din PNL Diaspora, inaintea Congresului PNL, amplifica multe conflicte interne iar membrii filialelor au de ales in care tabara vor merge: Cițu sau…