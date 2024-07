Stiri pe aceeasi tema

- Spania a devenit noua campioana a Europei la fotbal, dupa ce a caștigat meciul cu Anglia, scor 2-1, in finala de la Berlin. Echipa spaniola a demonstrat superioritate pe teren și a obținut victoria meritata in minutul 86 al partidei. Acest succes marcheaza o performanța remarcabila pentru „Furia Roja”,…

- Tolami Benson, partenera lui Bukayo Saka, a atras toate privirile la finala Campionatului European, Anglia - Spania. Aproximativ 70.000 de spectatori sunt pe arena din Berlin la cel mai așteptat meci de fotbal al anului, finala Campionatului European. Englezii au avut o superioritate evidenta in tribune.…

- Anglia s-a calificat in finala Campionatului European de Fotbal. A invins miercuri seara, 10 iulie, Olanda, cu 2 la 1 la Dortmund, iar golul victoriei a fost marcat in ultimele minute de joc. Finala Euro se va juca duminica, la Berlin, unde Anglia va intalni Spania, scrie europafm.ro. Eroul Angliei…

- Elvetia „a trimis un mesaj puternic” invingand Italia „cu stil” in optimile de finala de la EURO 2024, a subliniat sambata selectionerul Murat Yakin, care spera ca echipa lui „va continua sa scrie istorie” la acest turneu, relateaza AFP. „Am transmis un mesaj puternic in aceasta seara, prin felul in…

- Ilustrație: Marian Avramescu Spre deosebire de prima partida a Naționalei Romaniei la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024, in care i-a felicitat pe Tricolori pentru victoria fara drept de apel in fața reprezentativei Ucrainei, președintele Klaus Iohannis, s-a aratat total…

- Ilustrație: Marian Avramescu Superstarul naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, este convins ca autogolul marcat de cehi in victoria formației lusitane, 2 – 1, de la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024 ar trebui sa-i fie trecut lui in palmares, in condițiile in care…

- Echipa de fotbal a Spaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 3 0 3 0 , in aceasta seara, pe Olympiastadion din Berlin, in primul meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal EURO 2024 din Germania.Au marcat Morata in min 29, Fabian Ruiz minutul 32 si Carvajal in min. 45 2. ...

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului realizeaza in perioada 10 iunie – 15 iulie o campanie de promovare outdoor a Romaniei in Hamburg, Berlin, Munchen, Frankfurt – Germania, prin colantarea a 625 de taxiuri, campanie ce se desfașoara in contextul Campionatului European de Fotbal. ’’Colantarea…