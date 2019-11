ŞOC ÎN SHOWBIZ. Daniela Crudu s-a despărţit de iubit, este liberă şi disponibilă. Cum vrea să fie viitorul iubit Invitata la XNS, Daniela Crudu a vorbit deschis despre despartirea de iubit. Desi ea era foarte libertina cand venea vorba despre detalii din relatiile sale, ei bine, nu acelasi lucru s-a intamplat si cu ultima, scrie spynews.ro. Daniela Crudu a fost atat de discreta incat multi nici nu au stiut ca vedeta este cuplata. Pana acum, insa, pentru ca Daniela Crudu a decis sa puna punct. Cruduta a explicat ca motivul pentru care nu a mai vrut sa ramana in acea relatie a fost ca nu mai suporta distanta dintre ea si iubit. Se pare ca vedeta nu era dispusa sa faca anumite sacrificii pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

