Stiri pe aceeasi tema

- Annabelle Neilson, cea mai buna prietena a lui Kate Moss a fost gasita moarta in casa ei din Chelsea, London. Fostul model a murit la varsta de 49 de ani. Era muza designerului Alexander McQueen si starul unui show numit „Ladies of London”. Poliția londoneza a confirmat ca autoritațile au fost chemate…

- In seara zilei de 4 iulie 2018, polițiștii din cadrul Secției 1 Politie Rurala Vințu de Jos au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat de 49 ani s-a accidentat in timp ce manipula un utilaj (motostivuitor). Din cauza traumatismelor suferite, omul a murit. Poliția efectueaza cercetari sub aspectul…

- Medicii italieni continua sa caute raspunsuri cu privire la moartea subita a lui Davide Astori, fostul capitan al Fiorentinei, trecut in neființa la inceputul lunii martie. Un raport de expertiza intocmit de doi profesori in medicina, Carlo Moreschi și Gaetano Thiene, indica faptul ca moartea a fost…

- Cunoscutul jurnalist George Berevoianu a murit miercuri, la un spital din Capitala. Rares Bogdan a facut anuntul trist pe pagina sa de Facebook. „Colegul nostru George Berevoianu a plecat astazi la Ceruri! Bunul Dumnezeu sa il odihneasca in pace!” George Berevoianu a prezentat stirile la Realitatea…

- Cunoscutul cantaret de muzica usoara Alexandru Jula a murit, duminica dimineata, la Spitalul de Urgenta din Galati, unde fusese internat dupa un accident vascular cerebral. De cateva zile, artistul era in stare grava, la terapie intensiva.

- O cantareața in devenire, numita de familia ei ”o stea stralucitoare”, a murit dupa ce a cazut de la etajul cladirii in care locuia la Londra. Poliția a declanșat o ancheta de moarte suspecta. Bethany-Maria Beales (22 de ani) a fost gasita moarta cu ”rani semnificative”, sambata, dupa ce a cazut de…